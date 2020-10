Schulneubau in Erkrath : Campus Sandheide ist beschlossene Sache

Erkrath Der Erkrather Rat hat die Offenlegung der Pläne für das neue Schulzentrum gegen den Widerstand der Grünen beschlossen. Die alte Grundschule war ausgebrannt.

Die Förderschule ersetzt den maroden Standort an der Rathelbecker Straße in Alt-Erkrath. Der Entwurf sieht eine Reihe von fünf quadratischen Gebäuden mit getrennten Schulhöfen auf der Südseite vor. Innovativ ist der Entwurf für die Sporthalle, die zur Hälfte in den Boden eingelassen ist und auf dem Dach über ein Kleinspielfeld verfügt. Die Grünen hatten im Juni Bedenken wegen Lärmschutz, Baumfällungen, Nutzbarkeit des Kleinspielfeldes und des pädagogischen Konzeptes geäußert. Alle anderen Fraktionen hatten die Planungen unter Federführung von Daniela Winter, Fachbereichsleiterin Immobilienmanagement Neubauprojekte, dagegen ausdrücklich gelobt. Bürgermeister Christoph Schultz hatte dem Grünen-Vorsitzenden Peter Knitsch wiederholte Verhinderungstaktik und „Schlechtreden“ vorgeworfen.

In der Ratssitzung wiederholte Knitsch seine Kritik: „Wir sind der Meinung, dass man den Beschluss in dieser Form nicht fassen sollte. Wir sind sehr dagegen, dass das in einer Form passieren soll, wo die Umwelt geschädigt wird“. Knitsch bezog sich auf die notwendige Fällung von 19 teilweise sehr alten Bäumen im Norden des Gebiets. Die Bäume seien in diesem dicht besiedelten Stadtteil wichtig für das Mikroklima, und die Fällung werde wenig Akzeptanz in der Anwohnerschaft haben. Die Ausgleichspflanzungen von 61 Bäumen am Parkfriedhof seien kein adäquater Ersatz. Bürgermeister Schultz stellte klar, dass der ökologische Ausgleich laut Daniela Winter nicht am Parkfriedhof, sondern vor Ort in der Sandheide realisiert werden solle.