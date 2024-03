Hochdahl Klimmzüge mit Solarbeleuchtung

Info

Anregungen Wer seit mindestens drei Monaten in Erkrath wohnt, kann sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen oder Beschwerden an den Stadtrat wenden. Sie müssen zunächst schriftlich an den Bürgermeister gerichtet werden. Die Antragsteller erhalten anschließend eine Eingangsbestätigung, in der auf das weitere Verfahren hingewiesen wird.