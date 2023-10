Vorfall in Hochdahl Busfahrer mit Laserpointer geblendet

Die Polizei bittet dringend um Hinweise von möglichen Zeuginnen und Zeugen und fragt: Wer hat am Dienstagabend verdächtige Beobachtungen an der Karschhauser Straße oder am Hochdahler Markt gemacht oder kann Hinweise zu den tatverdächtigen Jugendlichen geben? Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Erkrath unter Telefon 02104 9480 6450 in Verbindung zu setzen.