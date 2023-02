Programm in Erkrath-Unterfeldhaus Bürgerverein ist wieder fleißig – auch für die Bienen

Nach längerer Pause sollen im August bei einer „Lesung im Wohnzimmer“ wieder Literaturfreunde auf ihre Kosten kommen. Und wegen des großen Interesses im vergangenen Jahr gibt es im Spätsommer erneut einen Bummel durch Unterfeldhaus auf den Spuren der Aktivitäten des Vereins. Letzter Punkt der Jahresplanung ist ein für den Herbst angesetzter Vortrag zur Heimatgeschichte. Näheres zu den einzelnen Terminen werde zeitnah mitgeteilt, verspricht der Verein. Wie Vorstandsmitglied Heide Horn ergänzte, ist auf Anregung der Volkshochschule geplant, die Mitglieder des Bürgervereins über ausgewählte Veranstaltungen in Unterfeldhaus zu unterrichten und eventuell das eigene Programm darauf abzustimmen. Eine lebhafte Debatte lösten Vorhaben des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands (BRW), der Stadt und des Kreises aus, etwa die geplante Umgestaltung des Eselsbaches. Der BRW will die Bürger am kommenden Mittwoch, 8. Februar, um 18 Uhr im Gemeindezentrum am Niermannsweg 14 über Details informieren. Der Wasserverband will zurück zu einem verschwenkten Verlauf des Bachs. Das komme Tieren und Pflanzen zugute. Aber dafür müssen im Bereich Unterfeldhaus Bäume gefällt werden, etwa 25 bis 30 Prozent des dortigen Baumbestands.