Engagement in Erkrath Verein spendiert Spielkisten für Hochdahl

Nachdem es lange Zeit recht still um ihn geworden war, meldet sich der Bürgerverein Hochdahl mit einer Reihe von Veranstaltungen zurück bei den Bürgern. Dass er auch an die Kleinsten im Stadtteil denkt, beweist die erste große Spielzeugbox, die der Verein nach dem Vorbild von „Unterfeldhaus aktiv“ jetzt auf dem Spielplatz am Lärchenweg aufgestellt und der allgemeinen Nutzung übergeben hat.