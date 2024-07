Unterfeldhauser waren wieder aktiv Bürgerverein besucht Hobby-Imker

In der ersten Juli-Woche stand beim Bürgerverein „Unterfeldhaus aktiv“ ein Besuch am Bienenstand im Garten von Marc Pohlkamp an der Stadtteilgrenze von Unterfeldhaus und Hochdahl an. Beeindruckt vom Wesen der Bienen, von ihrer Art zu leben und Honig zu produzieren, habe er vor einem Jahr vier Bienenstöcke aufgestellt, berichtete Hobby-Imker Pohlkamp seinen Gästen. Mit der ersten Ernte zeigte er sich sehr zufrieden.