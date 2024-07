Chancengleichheit in Erkrath Bürgerstiftung investiert in Schüler-Bildung

Als gemeinnütziger Verein und anerkannter Träger der freien Jugendhilfe bietet „Du-Ich-Wir" kostenlose Bildungsangebote und fördert mit seinem Mentoring-Programm die sprachliche, schulische, persönliche Begleitung und mentale Gesundheit der Kinder. Der Verein arbeitet aktuell mit neun fest angestellten und rund 200 ehrenamtlichen Kräften in Erkrath, Hilden, Haan und Mettmann, Düsseldorf und Köln. Darüber hinaus fördern rund 200 Honorarkräfte in mehr als 60 Schulen und Offenen Ganztagsschulen im Kreis Mettmann, in Köln und in Solingen parallel zum Regelunterricht die Sprachentwicklung der Kinder.