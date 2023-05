Energiewende Bürgersolarberater bieten Hilfe an

Ab sofort bietet die ehrenamtliche Bürgersolarberatung (BSB) jenen Erkrathern, die Interesse am Einstieg in die heimische Stromgewinnung per Sonnenkraft haben, Tipps und Hinweise rund um die Installation einer Photovoltaik-Anlage an. Die Beratungsgruppe besteht aus zehn Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit Unterstützung der städtischen Klimaschutzmanagerin zu kompetenten Beraterinnen und Beratern für Photovoltaik haben fortbilden lassen. Nun möchten sie privaten Haus- und Wohnungseigentümerinnen und Eigentümern bei der Realisierung privater PV-Anlagen zur Seite stehen.