Stadtverwaltung Erkrath : Service für Bürger jetzt online erreichbar

Erkrath Die Dienstleistungen der Stadtverwaltung sind jetzt für Bürger weitgehend online erreichbar. Das Angebot wird weiter ausgebaut, kündigt die Stadt an.

Ab sofort stehen zunächst 15 Vorgänge für die Online-Abwicklung zur Verfügung, darunter die Beantragung einer Personenstandsurkunde, die An- und Abmeldung zur Hundesteuer oder die Einreichung eines Sepa-Mandates zur Abbuchung städtischer Forderungen. Im Laufe der Zeit würden zahlreiche weitere OnlineFormulare integriert, kündigt die Stadt an. Hinzu komme die neue Online-Terminvergabe, sodass zu einer speziellen Dienstleistung direkt ein Termin in einem der Bürgerbüros vereinbart werden kann.