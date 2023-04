Erkrath Großer Bahnhof im Lokschuppen

Der erste Museumstag der neuen Saison im Hochdahler Lokschuppen stand ganz im Zeichen der ersten Eisenbahnstrecke in Westdeutschland. Am 9. April 1838 fiel der Startschuss zum Bau der Trasse Düsseldorf-Elberfeld, die die ganze Region im Sinne des Fortschritts verändern sollte. Um das historische Ereignis zu würdigen, hatte Bürgermeister Christoph Schultz seine Amtskollegen aus den anderen an der Strecke liegenden Städten eingeladen.