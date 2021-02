Erkrath : Bürgerhaus-Sanierung dauert länger

Erkrath Planungsfehler verzögern die Arbeiten nun wohl bis Mitte 2024. Bis dahin ist die vom Land NRW gesetzte Förderfrist aber lange abgelaufen. Möglich, dass der Stadt dadurch eine Millionenförderung durch die Lappen geht.

Durch das Großprojekt „Energetische Teilsanierung“ soll das Bürgerhaus Erkraths Vorzeigeobjekt in Sachen Energieeffizienz und ein Zentrum für Klimakultur werden. Die geschätzten Kosten dafür lagen 2018 bei 8,15 Millionen Euro. Das Land NRW hatte damals jedoch eine Förderung von 80 Prozent in Aussicht gestellt, das sind 6,52 Millionen Euro. Den Rest (1,63 Millionen Euro) muss Erkrath selbst bezahlen.

Aber nun ist das ehrgeizige Projekt in Stocken geraten, wegen Versäumnissen bei der Planung. Wie Projektleiter Dirk Baumeister jetzt im Bauausschuss unter „Mitteilungen der Verwaltung“ berichtete, kann der Zeitplan bis zum Ende der Förderfrist daher nicht eingehalten werden. Die Politik reagierte entsetzt: Dies sei keine Kleinigkeit, die man ohne schriftliche Vorlage, nur unter „Mitteilungen der Verwaltung“ durchschleusen könne, hieß es. Die Stadt erklärte daraufhin, noch mit der Bezirksregierung über die Sache zu verhandeln und das heikle Thema erst danach im Bauausschuss zur Diskussion stellen zu wollen.

Weil eine Sanierung im laufenden Betrieb nicht möglich sei, werden die Arbeiten voraussichtlich bis Juli 2024 dauern. Die Bezirksregierung habe bereits einer Verlängerung der Förderfrist um fünf Monate zugestimmt, doch diese endet endgültig am 31. März 2023. „Wir haben Ende Februar eine Videokonferenz mit der Bezirksregierung, danach geht die Entscheidung an das Ministerium“, so Christoph Schultz.