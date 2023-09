Geflüchtete in Erkrath Flüchtlinge ziehen wieder im Bürgerhaus Hochdahl ein

Erkrath · Die Umbauarbeiten haben begonnen, so die Stadt. Sie wendet sich an Vermietende. Denn die Menschen, die bald nach Erkrath kommen, sind als Geflüchtete anerkannt, haben zwar eine Wohnsitzauflage – könnten aber auch in privaten Unterkünften einziehen, falls sie welche fänden.

19.09.2023, 17:00 Uhr

Im Bürgerhaus Hochdahl kommen ab Ende Sepetmber wieder Geflüchtete unter. Veranstaltungen werden verlegt oder fallen aus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer

Das Bürgerhaus Hochdahl wird erneut zur Notunterkunft. Das teilt die Stadt Erkrath mit. Die dazu notwendigen Umbauten hätten bereits begonnen. Voraussichtlich ab Ende September werden dort – wie im Vorjahr – wieder Menschen einziehen, die vor Krieg, Hunger und Klimakatastrophe aus ihrer bisherigen Heimat fliehen mussten.