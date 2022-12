Hochdahl-Millrath Hasenwiese: Bürger stimmen im Februar ab

Der Plan der Baugenossenschaft war damit hinfällig, da die Übergangslösung für mehrere Jahre halten musste und die Mitglieder schon im fortgeschrittenen Alter sind. Also bot die Stadt ihnen an, stattdessen auf der benachbarten Wiese einen Neubau zu errichten. Erneut machten sich die Genossenschaftler ans Werk und legten in diesem Jahr einen fortgeschrittenen Entwurf vor. Dieser sieht einen ökologischen Holzhybridbau in Modulbauweise vor, der 21 Wohneinheiten (davon sieben preisgebunden), ein Gästeappartement und einen Gemeinschaftsraum umfasst. Damit waren die Grünen und die BmU aber nicht einverstanden.