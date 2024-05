Hochdahl Bürgerbüro ist jetzt auch Samstag geöffnet

Wie die Stadt mitteilt, bietet das Bürgerbüro Hochdahl ab Juni testweise an jedem ersten Samstag des Monats zwischen 9 und 12 Uhr zusätzliche Serviceleistungen an. Das Angebot richtet sich insbesondere an Bürger, denen es wegen Arbeitszeiten oder anderer Verpflichtungen schwerfällt, die Öffnungszeiten unter der Woche wahrzunehmen.