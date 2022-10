Mobilität in Erkrath : Radler-Appell: Bürger sollen mitmachen bei Fahrradklima-Test

Mobilität in Erkrath

Erkrath Je mehr Rückmeldungen eingehen, desto höher ist der Aussagewert, betont der Fahrradclub ADFC. 27 Fragen müssen beantwortet werden.

(RP/hup) Wie fahrradfreundlich ist die Stadt? Darüber können sich radelnde Bürger alle zwei Jahre beim sogenannten Fahrradklima-Test des Radlerclubs ADFC auslassen. Ihm zufolge hatten sich zuletzt 124 Erkrather daran beteiligt, im Jahr 2018 waren es noch 102 Bürger. Die Stadt hatte beim Klima-Test 2020 erneut schlecht abgeschnitten, die beteiligten Radler bewerteten Erkraths Fahrradfreundlichkeit mit der Schulnote 4,4 (2018 war es eine 4,3). Stadtverwaltung und Teile der Politik halten das Ergebnis allerdings für nicht repräsentativ, da sich zu wenige Radler an dem Test beteiligten.

Um dies zu ändern, rührt der örtliche ADCF jetzt die Werbetrommel für die Abstimmung, an der Bürger sich noch bis zum 30. November beteiligen können. Anhand von 27 Fragen können Radfahrende darin ihre Meinung über Spaß oder Stress beim Radfahren und im Straßenverkehr an ihrem Wohnort zum Ausdruck bringen. Die Fragen betreffen Sicherheitsgefühl und Komfort beim Radfahren, die Radverkehrsinfrastruktur und -förderung vor Ort bis hin zu den Möglichkeiten, Fahrräder sicher zu parken oder im öffentlichen Nahverkehr mitzunehmen. Auch ob und in welchem Maße Werbung für das Radfahren vor Ort gemacht wird, kann bewertet werden.