Politik in Erkrath Bürger in Sorge wegen Klinikschließung

„Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger aus Erkrath beauftragen auch uns, dass wir uns aktiv um die Fragen der Krankenhausversorgung der Erkrather kümmern“, schreibt Osterwind in einem Brief an Bürgermeister Christoph Schultz. Aktuell habe der Haaner Stadtrat sich mit einem Beschluss an den Kreistag gewendet. Der Hildener Stadtrat habe ebenfalls zu dem Thema getagt. Daten oder Hinweise zur Situation und über diese Vorgänge müssten sich die Erkrather Fraktionen aus der Presse besorgen, obwohl zumindest der ursprüngliche Krankenhausträger Angaben gemacht habe, die, so Osterwind, nicht alle einer kritischen Prüfung standhielten.