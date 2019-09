Erkrath : Erkrather radeln über 60.000 Kilometer

Erkrath 258 Bürger nahmen dieses Jahr am „Stadtradeln“ teil. Erkrath prämierte erfolgreiche Radler und verloste Preise unter allen Teilnehmern.

„Wir haben zwischen allen Teilnehmern, die im Rahmen des Wettbewerbs mindestens 20 Kilometer zurückgelegt haben, die Verteilung der Preise ausgelost“, verrät die engagierte Klimamanagerin Brümmer. So durfte sich Karin Tost, stellvertretend für das Team des „SKFM Erkrath“, über den Hauptgewinn, ein hochwertiges Pedelec und zwei Freikarten für das Neanderbad, freuen. Weitere Gewinne waren Gutscheine von „Radsport Michalsky“ im Wert von 20 bis 40 Euro sowie zwei Eintrittskarten für das Bad an der Neanderhöhe. Diese gingen an Teilnehmende aus den Teams „Timocom“, „Offenes Team Erkrath“ und „Quattro Stagioni“. Über Inspektionsgutscheine der Firma „Evelo Arbeiter“ sowie Eintritte ins Neanderbad freuten sich Mitglieder der Teams „Begegnung in Erkrath“ und erneut solche vom „SKFM Erkrath“.