Krankenhausschließungen Klinik: Bürger demonstrieren vor Landtag

Terminbedingt könne Schultz an der Demonstration in Düsseldorf nicht teilnehmen, hieß es am Montag auf Anfrage aus dem Rathaus. Grund dafür wären mehrere externe Termine, die sich in der Kürze der Zeit nicht mehr verschieben ließen. Seine Solidarität habe Schultz bereits unter anderem am vergangenen Wochenende bei der Demonstration in Haan zum Ausdruck gebracht. Auch stehe er weiterhin im Austausch mit den Stadtspitzen in Hilden und Haan.