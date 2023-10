Hochdahl Licht für Klimmzüge beantragt

Ein Bürger hat bei der Stadt beantragt, die Calisthenics-Anlage am Hochdahler Stadtweiher-Spielplatz mit einer Beleuchtungsanlage (möglichst mit Solartechnik) zu versehen. Sie soll den Platz in den Abendstunden vom Einsetzen der Dämmerung bis längstens 21 Uhr ausleuchten. Damit könnte die Anlage ähnlich wie beim Flutlicht-Laufen in den Stadien auch in der dunkleren Jahreszeit zur körperlichen Ertüchtigung genutzt werden.