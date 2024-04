Energiewende in Erkrath Neues Bündnis für mehr Sonnenstrom

Die Mitglieder zahlen nun ihre Geschäftsanteile ein. Dadurch erhält die EGE die nötigen Finanzmittel, um den Solateur zu beauftragen. „Wir wollen in unserem ersten Geschäftsjahr bereits drei Photovoltaikanlagen oder mehr errichten“, heißt es von der EGE. Ihr Ziel ist es, in Erkrath möglichst viele PV-Anlagen zu bauen und somit dezentralen und umweltfreundlichen Strom zu gewinnen. Viele Dachflächen in der Stadt sind geeignet, werden aber noch nicht genutzt. „Wir bringen Bürger, die Geld in umweltfreundliche Energieerzeugung investieren wollen, aber selbst kein geeignetes Dach zur Verfügung haben, und Bürger, die ein geeignetes Dach, aber kein Interesse an der Kapitalbindung oder der technischen Planung haben, zusammen. So ermöglichen wir die regenerative Erzeugung von Strom in Erkrath und Umgebung“, erläutert Ralph Wirriger.