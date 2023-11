Bildung in Erkrath Bücherei hat was gegen Leseschwäche

In der Stadtbücherei haben zahlreiche Grundschulkinder jetzt Menschen kennengelernt, die Bücher schreiben und aus ihren Werken vorlesen. Ziel der Aktion „Bücherrummel“ ist es, die rund 1200 Schüler mit der Welt der Bücher vertraut zu machen, damit sie neugierig werden und Lust aufs Lesen bekommen. Ergänzend dazu gab es für Kinder im Vorschulalter Theaterstücke, die sich mit beliebten Kinderbuch-Protagonisten wie Conny oder Petterson und Findus beschäftigen. „Die Beschäftigung mit Geschichten ist ein wesentliches Element der Lesemotivation“, sagt Büchereileiterin Anne Heimansberg-Schmidt. Deshalb sei das Büchereiteam froh, einmal jährlich den Bücherrummel als kostenloses Angebot organisieren zu können. Für viele Kinder könne der erste Besuch in einer Bücherei den Weg zum regelmäßigen Kontakt mit Büchern ebnen. „Obwohl wir jedes Jahr alle Vorschulkinder sowie Zweitklässlerinnen und Zweitklässler zu gesonderten Büchereiführungen einladen, ist der Besuch einer Lesung für viele noch etwas Besonderes und eine richtige Initialzündung“, berichtet Heimannsberg-Schmidt, die seit vielen Jahren die Kinderliteratur in der Erkrather Stadtbücherei betreut. Im Sinne der Leseförderung sind Büchereiausweise für Kinder stets kostenfrei und alle Erziehungsberechtigten eingeladen, mit ihrem Kind in Hochdahl (am Bürgerhaus) oder Alt-Erkrath (Kaiserhof) vorbeizuschauen. Das Team der Stadtbücherei hilft beim Heraussuchen altersgerechter Medien. Auch die Bücher der Gastautorinnen und Autoren sind in beiden Standorten zu finden. Weitere Informationen rund um die Stadtbücherei mit Öffnungszeiten, Ausleihangeboten und Veranstaltungen gibt es unter www.erkrath.de/stadtbuecherei.