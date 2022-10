Bildung in Erkrath : Stadtbücherei schließt wegen Renovierung

Erkrath Noch bis einschließlich 3. November können im Alt-Erkrather Kaiserhof Medien ausgeliehen werden, dann ist bis Anfang Dezember erst einmal Schluss.

(hup) Schon wieder Einschränkungen für Erkrather Leseratten: Die zuletzt wegen krankheitsbedingter personeller Engpässe immer mal wieder nur eingeschränkt geöffnete Stadtbücherei im Alt-Erkrather Kaiserhof bleibt ab dem 4. November bis voraussichtlich Anfang Dezember komplett geschlossen. Das teilt der Freundeskreis der Kaiserhof-Bücherei mit. Grund für die Schließung: Der Standort wird mit einem neuen Teppichboden ausgestattet. Alle Medien würden in dem genannten Zeitraum ausgelagert, weshalb auch die Rückgabebox vor der Bücherei geschlossen werde. Das Büchereiteam lädt alle Nutzenden ein, sich in den kommenden Wochen noch einmal großzügig mit Lesestoff zu bevorraten. Die Medien könnten dann bis Anfang Dezember ausgeliehen werden, sofern das normale Rückgabedatum in die Schließungszeit fallen würde. Letzte Ausleihmöglichkeit vor der Schließung ist am Donnerstag, 3. November 2022. Die Buchpiraten (Lesestart-Veranstaltungen für Kinder) finden im November nur im Standort im Bürgerhaus Hochdahl, Sedentaler Straße 105, statt. Die Bücherei im Bürgerhaus bleibt während der Renovierung ganz normal geöffnet. Elektronische Bücher können zudem über die sogenannte Onleihe entliehen werden. Für die Nutzung dieses Angebots unter der Adresse www.bibnet.de/onleihe benötigt man Handy, Tablet, PC, Laptop oder E-Book-Reader. Der Zugang ist nur mit einem gültigen Bibliotheksausweis möglich. Die letzte längere Schließung des Büchereistandorts Kaiserhof war dem Hochwasser vom Juli 2021 geschuldet, auch er wurde damals in Mitleidenschaft gezogen. Nach einer längeren Phase der Trocknung hatte die Stadt Ende 2021 angekündigt, die Weihnachtsschließung der Bücherei renovierungsbedingt zu verlängern. Das geschädigte Mauerwerk müsse umfangreich saniert werden. Ende Januar ging der Betrieb weiter, ausgenommen war damals noch die Kinderbücherei im Untergeschoss, wo weitere Arbeiten anstanden.