Haaner Straße Brücke wird doch erst später freigegeben

Nachdem der Brückenüberbau am vergangenen Samstag per Schwertransport geliefert und montiert worden war, sollte die Brücke eigentlich bereits zum Ende dieser Woche zur allgemeinen Nutzung freigegeben werden, so der Plan. Doch jetzt wurde der Kreis Mettmann informiert, dass sich die Lieferung und Montage der zwingend erforderlichen Sicherheitsstahlnetze aus Edelstahl, die als Absturzsicherung in die Geländer eingebaut werden sollen, noch verzögern.