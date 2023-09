Ausflug nach Hochdahl Erntedank feiern in Bruchhausen

Am Erntedanksonntag, 1. Oktober, ist das Naturschutzzentrum Bruchhausen an der Bruchhauser Straße von 11 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. Bei diesem Tag der offenen Tür können lokale Streuobstwiesenprodukte (zum Beispiel Apfelsaft) gekauft werden, ebenso wie Produkte aus Fairem Handel, bereitgestellt vom Eine-Welt-Laden Hochdahl. Zu Gast ist an diesem Tag auch wieder Silvia Schnell vom Wikingerhort Oberhausen. Sie möchte den Besuchern, vor allem auch Kindern, das Verarbeiten von Wolle näher bringen.