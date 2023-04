Brand auf einem Balkon Erkrather verletzt sich bei Löschversuch

Bei dem Versuch, ein Feuer auf dem Nachbarbalkon eigenständig zu löschen, verletzte sich ein Erkrather am Mittwochabend, 19. April. Laut Polizeiangaben wurde ein 44-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Kastanienstraße in Erkrath gegen 22.50 Uhr auf einen Brandausbruch auf dem Balkon seiner Nachbarn aufmerksam. Er weckte die schlafenden Wohnungsinhaber und versuchte zudem, den Brand zu löschen.