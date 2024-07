Ferienangebot in Erkrath Gibt es diesmal eine Bolzplatz-Königin?

Die für die Teilnehmer kostenlose Bolzplatztour ist Teil des Freizeitspaßprogramms der Stadt Erkrath und wird vom städtischen Quartiersmanagement Sandheide, dem Erkrather Jugendrat sowie dem Verein Du-Ich-Wir unterstützt. Mitmachen können Mädchen und Jungen im Alter zwischen 8 und 14 Jahre. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Gekickt wird am 10. Juli auf dem Bolzplatz Gretenberger Straße in Hochdahl, am 17. Juli auf dem Bolzplatz Falkenberg in Hochdahl, am 24. Juli auf dem Bolzplatz Kalkumer Feld in Alt-Erkrath, am 7. August auf dem Bolzplatz Adalbert-Stifter-Straße in Unterfeldhaus und am 14. August auf dem Bolzplatz Tannenstraße in Hochdahl. Finale ist am 21. August auf dem Sportplatz Rankestraße in Hochdahl.