Erkrath Böser Brief nach Feuerwehr-Einsätzen

Man ärgere sich mittlerweile auch nicht mehr über derartige Bürgerkommentare, „aber so etwas muss einfach nicht sein“, heißt es von der Feuerwehr. Wie Sprecher Markus Steinacker berichtet, gibt es immer wieder mal Beschwerden per E-Mail oder Messengerdienst an die Feuerwehr. Auch bei den Einsätzen vor Ort gebe es gelegentlich Proteste, Übergriffe oder uneinsichtige Bürger, die offenbar nicht nachvollziehen können oder wollen, dass Rettungseinsätze Vorrang haben. „Für uns ist es mittlerweile Tagesgeschäft, dass wir mit solchen Vorfällen rechnen müssen“, sagt Steinacker. Kleinkriegen lasse man sich davon aber nicht. Zumal in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 3.39 Uhr, bereits der nächste Einsatz an der Albrecht-Dürer-Straße anstand.