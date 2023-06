Energie in Erkrath BmU sieht Lücken in Fernwärme-Strategie

Im Gegensatz dazu kritisiert der BmU-Fraktionsvorsitzende Bernhard Osterwind, dass für rund zehn Millionen Euro Blockheizkraftwerke für Hochdahl angeschafft werden sollen, die gegenüber den bestehenden Anlagen eine um 25 Prozent höhere Leistung haben. Die BmU schreibt, dass es immer noch keinen Plan gebe, wie die Fernwärmeversorgung von Hochdahl in den nächsten Jahren umgestaltet werden solle. Obwohl von Grünen, FDP und BmU immer wieder eingefordert, fehle ein Gesamtkonzept für die Dekarbonisierung. Ein Gutachten zu Geothermie sei in Arbeit. Allerdings sei unklar, inwieweit andere Alternativen geprüft werden. Die BmU nennt Biomasse, Photovoltaik plus Abwasser-Wärmepumpe als Beispiele. Zudem wissen man nicht, wie die Leitungsverluste von 17 Prozent verringert werden können. Außerdem fehlten eine Kostenanalyse sowie Überlegungen hinsichtlich Rendite und fairer Preisgestaltung für die Verbraucher in Erkrath. Osterwind bemängelt: „Im Gegensatz zu anderen Fernwärme-Anbietern in Deutschland kann man in Hochdahl nicht erfahren, was die Fernwärme 2023 kosten wird.“