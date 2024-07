Lange Finger Blumenklau vor dem Hochdahler Rosenhof

Vize-Bürgermeisterin Regina Wedding meldet wieder verschwundene Blumen im Stadtgebiet, diesmal ist die Seniorenwohnanlage Rosenhof betroffen. Auf dem Rundbeet vor dem Haus in Hochdahl hatte das städtische Grünflächenamt blühende Blumen gepflanzt. „Der Direktor des Rosenhofs hatte mich anlässlich eines Besuchs bei einer Jubilarin darum gebeten, diesen Wunsch an die Stadt weiterzugeben“, berichtet Regina Wedding. Die Mitarbeiter des Grünflächenamtes hätten diesen Wunsch auch in kurzer Zeit erfüllt, bevor im Herbst dort Stauden gepflanzt werden. Bepflanzt wurde am vergangenen Donnerstag. Und am Montag war die Pracht schon wieder dahin. „Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Rosenhofs hatte am Montagmorgen festgestellt, dass eine große Zahl der schönen Blüher gestohlen worden ist“, so Wedding. Der Vorgang sei unbegreiflich und sehr ärgerlich. Zum einen sei die Bepflanzung mit viel Mühen und Liebe erfolgt, zum anderen sollten die blühenden Blumen die Bewohner des Rosenhofes erfreuen. Es ist nicht der erste Pflanzenklau, den die Vize-Bürgermeisterin beklagt. Immer mal wieder nehmen Unbekannte im Frühjahr Narzissen von öffentlichen Beeten mit, obwohl es die Blumen für wenig Geld in den meisten Supermärkten zu kaufen gibt. Vor etwa drei Jahren war sogar ein frisch gepflanztes Bäumchen über Nacht von der Grünfläche des Gemeindezentrums der katholischen Kirchengemeinde Heilig-Geist gestohlen worden. Mitglieder der CDU hatten dort zwei Apfelbäumchen als Zeichen der Hoffnung im Ukraine-Krieg gepflanzt. Das gestohlene Bäumchen wurde von der CDU ersetzt, der Ärger bleibt: Es gehöre schon eine große Portion Dreistigkeit dazu, sich Blumen oder Bäumchen, die auch noch für einen guten Zweck gepflanzt wurden, einfach unter den Nagel zu reißen, empört sich die Vize-Bürgermeisterin. Blumen im öffentlichen Raum wären für alle da – zum Anschauen, nicht zum Mitnehmen.