Sicherheit in der dunklen Jahreszeit Blinklichter machen Kinder besser sichtbar

Im Rahmen der Aktion „Wir wollen gehen! Zu Fuß, statt Elterntaxi“ hat die Abteilung Verkehrssicherheit des Straßenverkehrsamtes mit Unterstützung der Polizei und den Stadtverwaltungen in Erkrath und Ratingen bisher an drei Schulen Elternhaltestellen eingerichtet. In Erkrath ist es die Johannesschule, die bereits seit August vergangenen Jahres über zwei Elternhaltestellen verfügt, und die Grundschule Millrath, an der im März eine offiziell als „Hol- und Bringzone" bezeichnete Elternhaltestelle eröffnet worden ist.