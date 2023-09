Bildungsurlaub in Erkrath Demenz – so klappt es mit Beruf und Pflege

Erstmals bietet die Caritas-Fachstelle Demenz vom 6. bis 10. November in der Begegnungsstätte Gerberstraße den Bildungsurlaub „Demenz – Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“ an. Dieser richtet sich an Personen, die neben ihrem Beruf einen an Demenz erkrankten Angehörigen pflegen. Sie erhalten Wissen zur Demenz, zum Umgang mit demenziellen Veränderungen und Infos zu konkreten Hilfen. Es wird ein Überblick über Unterstützungsmöglichkeiten durch die Pflegeversicherung und über Entlastungs- und Unterstützungsangebote gegeben. Und die Teilnehmenden bekommen die Gelegenheit, sich mit ihrer persönlichen Situation durch fachliche Begleitung auseinanderzusetzen. Zudem lernen sie Entspannungsmöglichkeiten kennen. Teilnehmer zahlen 100 Euro pro Person. Anmeldung bei Gabriele Wolpers, Tel. 02103 2509977, E-Mail fachstelle-demenz@caritas-mettmann.de