Beratung in Erkrath Experten geben hilfreiche Tipp zum Thema Energie und Co.

Das Klimaschutzmanagement der Stadt Erkrath und die Verbraucherzentrale NRW setzen ihre Kooperation auch im Jahr 2024 fort und bieten interessierten Erkratherinnen und Erkrathern auch weiterhin kostenfreie Beratungen an. Der nächste Termin ist bereits am Mittwoch, 14. Februar, von 15 bis 18 Uhr, im Verwaltungsgebäude Kaiserhof an der Bahnstraße in Alt-Erkrath. Das Angebot umfasst dabei neben der Unterstützung bei Energie- und Umweltfragen auch erstmals eine Beratung zu verschiedenen Rechts- und Finanzthemen, informiert die Stadt.