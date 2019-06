„Bürgerdinner“ zum Auftakt : Biennale verspricht „Theater hoch zehn“

ERKRATH Die Eröffnungsveranstaltung war allerdings das einzige Gastspiel in Erkrath. Kulturinteressierte können so den ganzen Kreis Mettmann kennenlernen.

Die neunte „neanderland Biennale“ ist gestartet. Bis zum 14. Juli werden in allen zehn Städten des Kreises insgesamt 40 Veranstaltungen geboten, die viele Spielarten des (modernen) Theaters abdecken. Die Eröffnung fand dieses Mal in Erkrath statt, mit einem „Bürgerdinner“ unter der Markthalle an der Bahnstraße. Landrat Thomas Hendele begrüßte Vertreter aller zehn kreisangehörigen Städte, darunter die Bürgermeister von Wülfrath und Velbert, und natürlich den Gastgeber, Erkraths Bürgermeister Christoph Schultz. Das Theaterfestival ist eines der Aushängeschilder der Tourismusregion „Neanderland“ und steht in diesem Jahr unter dem Motto „Theater10“.