Start in die Arbeitswelt Stadt hilft Jugendlichen bei der Jobsuche

Damit es gar nicht erst so weit kommt, setzt die Jugendberufshilfe früh an, etwa mit Sprechstunden für Schüler an der Carl-Fuhlrott-Hauptschule und der Realschule Hochdahl. An der Realschule in Alt-Erkrath bieten die Beraterinnen Neuntklässlern Unterstützung bei der Praktikumsplatzsuche an. In den Klassen 10 helfen sie bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen oder bei den Anmeldungen an weiterführenden Schulen oder Berufskolleg. Niemand soll alleine gelassen werden, damit der Einstieg in den Beruf gelingt und Jugendlichen eine Perspektive gegeben wird.