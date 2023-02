Abstimmung in Erkrath Beteiligung an Bürgerentscheid zu gering

Wochenlang haben sich Befürworter und Gegner einer Teilbebauung der sogenannten Hasenwiese in Millrath beharkt und für ihre jeweilige Sicht auf die Dinge geworben. Das von Grünen und BmU unterstützte Bürgerbegehren zur Rettung der Hasenwiese hatte zuvor innerhalb weniger Wochen die erforderlichen 2517 Unterschriften (sieben Prozent der Wahlberechtigten) für einen Bürgerentscheid sammeln können. Doch bei der Abstimmung am 26. Februar fehlte am Ende der breite Zuspruch in der Gesamtbevölkerung.