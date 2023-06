Leben in Erkrath Beratung für Frauen im Forum Sandheide

Unter Einbeziehung des lokalen sozialen Hilfesystems werden die Frauen parteilich, vertraulich und kostenfrei auch in allgemeinen Lebensfragen unterstützt. Die Allgemeine Frauenberatungsstelle ist dabei für alle kreisangehörigen Städte tätig. Neben den Sprechstunden vor Ort ist die Allgemeine Frauenberatungsstelle Mettmann telefonisch erreichbar, und zwar montags bis donnerstags von 8.30 bis 16.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 13 Uhr unter 02104 1419-232. Kontakt per Mail geht über frauenberatung@skfm-mettmann.de, das kostenlose Beratungsangebot gibt es also persönlich, telefonisch oder per Mail. „Die Allgemeine Beratungsstelle des SKFM bietet rat- und hilfesuchenden Frauen in und um Erkrath eine wichtige und kompetente Anlauf- und Beratungsstelle, um in schwierigen Lebenssituationen vertraulich und schnell Unterstützung zu erhalten“, sagt Annegret Pollmann.