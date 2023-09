Bürgerhaus Benefiz-Lesung von Frauen für Frauen

(RP) Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Annegret Pollmann lädt gemeinsam mit der Stadtbücherei Erkrath im Rahmen des nächsten Frauenforums FrauKe für Mittwoch, 13. September, zu einer Benefizlesung in die Stadtbücherei im Bürgerhaus Hochdahl an der Sedentaler Straße ein. Ab 19 Uhr liest dann Victoria Greeven unter dem Titel „Schöne Geschichten in unschönen Zeiten“ Kurzgeschichten von Autorinnen für ein weibliches Publikum. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Victoria Greeven ist freie Rednerin und lebt in Erkrath. Als Zeichen der Solidarität mit den vielen Frauen und Kindern, die in Kriegs- und Krisengebieten sexualisierte Gewalt erleben, sollen die gesammelten Spenden der Frauenrechts- und Hilfsorganisation Medica Mondiale zugute kommen. Die Kontaktaufnahme mit Annegret Pollmann ist telefonisch unter 0211 2407-1021, per E-Mail an annegret.pollmann@erkrath.de sowie im Verwaltungsgebäude Kaiserhof, Bahnstraße 2, Zimmer 1.14, möglich.