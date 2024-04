Wenn der Frühling erwacht Erkrath blüht weiter

Der Frühling ist da, es grünt und blüht wieder an vielen Stellen im Stadtgebiet. Die aktuelle Blütenpracht entlang der Bahnstraße und rund um den Bavierplatz in Alt-Erkrath ist der Interessengemeinschaft Erkrath (IG) zu verdanken, die 500 Blumenzwiebeln und mehr als 230 Büsche, Gräser und Stauden an ausgesuchten Stellen im Herzen Alt-Erkraths hat pflanzen lassen. Mit dieser großzügigen Spende springt die IG in die Lücke, die der Verein „Erkrath blüht“ hinterlassen hat, als er im November 2022 seine Auflösung beschloss.