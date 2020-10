Museumstag im Lokschuppen in Erkrath : Erinnerungen an den Kalten Krieg

Erkrath Beim Museumstag im Lokschuppen ging es coronabedingt eher beschaulich zu. Das Thema diesmal waren historische Löschkarren, die ab den 1960er Jahren im Behördenselbstschutz eingesetzt wurden.

ERKRATH Beim jüngsten Museumstag des Eisenbahn- und Heimatmuseums Erkrath-Hochdahl (EHEH) ging es vergleichsweise beschaulich zu am Lokschuppen. Bis 15 Uhr hatten sich gerade einmal 20 Personen in zehn Gruppen in die Coronakontroll-Anwesenheitsliste eingetragen. „Immerhin waren viele Kinder dabei, sie sind unsere Zukunft“, sagte Hans-Joachim Fröhlingsdorf mit Blick auf den Verein.

Die Modellbahntage fallen ebenfalls aus, dafür werden am letzten Museumstag am 8. November Modelleisenbahnen in kleinerem Rahmen gezeigt.

„Alles hat damit angefangen, dass uns die Löschkarre zufällig in die Hände gefallen ist“, erzählte Michael Naujoks. Daraufhin hätten seine Freundin und er sich schlau gemacht und begonnen, weitere Stücke zu sammeln. So habe jedes Mitglied eines Zuges persönliche Ausrüstung getragen, die ganz auf einen Atomangriff ausgerichtet war. Dazu gehörten ein Strahlungsmessgerät, eine ABC-Schutzmaske, ein Helm und eine Rauchschutzbrille.

Die zweite Löschkarre in der Ausstellung gehört dem EHEH und wurde in einem alten Waggon gefunden. „Sie stammt aus dem ehemaligen Bahnbetriebswerk in Wuppertal-Vohwinkel“, hat Uli Schimschock recherchiert.Die Löschkarren und die anderen Ausstellungsstücke waren nicht im Lokschuppen, sondern auf dem Bahnsteig aufgebaut, so dass keine Corona-Masken getragen werden mussten.