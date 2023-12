Besonderes Angebot in Erkrath Hier lernen Frauen von Frauen das Fahren

Seit März dieses Jahres gibt es sie am Europaplatz in Hochdahl: die Fahrschule speziell für Frauen. Für junge Frauen, die loslegen, sobald es sie alt genug sind, bis hin zu denjenigen, die nach langer Pause ihre Fahrpraxis so auffrischen möchten, dass sie sich wieder sicher hinter dem Steuer fühlen.