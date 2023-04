Bildung in Erkrath Bei der Volkshochschule wird es Anfang Mai „very british“

(RP/hup) Am Samstag, 6. Mai, 11 Uhr, geht es mit Dozentin Sylvia Scholten auf literarische Zeitreise in das Großbritannien des 19. Jahrhunderts. Bei Tee, Scones und Shortbread-Keksen soll ein rund vierstündiger, kurzweiliger Überblick über das Leben und die Romane im Viktorianischen Zeitalter geboten werden – alles in englischer Sprache. Veranstaltungsort ist Raum 4 der neuen VHS-Räumlichkeiten an der Schimmelbuschstraße 25 in Hochdahl.