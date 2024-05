Erkrath Bei der Gleichstellung gibt es kleine Fortschritte

Feuerwehr und Rettungsdienst werden nach wie vor stärker von Männern als Beschäftigungsfeld nachgefragt, dort erreicht die Frauenquote zum Stichtag 31.12.2023 gerade einmal 17,24 Prozent (15 Frauen und 72 Männer). Im höheren technischen Dienst der Feuerwehr herrschen dagegen mit einem Mann und einer Frau ausgeglichene Verhältnisse. Feuerwehren genießen hohes Ansehen in der Bevölkerung, doch seit einigen Jahren häufen sich Berichte darüber, dass sich professionelle Brandbekämpfer an mehreren Orten Deutschlands mit scherwiegenden Vorwürfen – Sexismus, Homophobie und Rassusmus – konfrontiert sehen. Die Stadt Erkrath will vorbeugen: Mitte 2023 gab es in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten einen ganztägigen Workshop der Führungskräfte der Erkrather Feuerwehr zum Thema „Feuerwehr gegen Sexismus“.