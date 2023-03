Streitthema in Hochdahl Bei der Fernwärme zu sparen ist teuer

Der Preis für die Fernwärme in Hochdahl setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. Während der Arbeitspreis die tatsächlich in Anspruch genommene Heizenergie abbilden soll, ist der Anschlusswert gleichsam ein Grundpreis für die „Teilnahme“ an der Fernwärme und die maximal zur Verfügung stehende Leistung.