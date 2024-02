Bauarbeiten in Erkrath Beckhauser Straße ist nächste Woche gesperrt

Im Auftrag der Stadtwerke Erkrath finden in der Zeit von Montag, 26. Februar, bis einschließlich Freitag, 1. März, umfangreiche Straßenbauarbeiten auf der Beckhauser Straße nahe der Hochdahler Arcaden statt. Grund hierfür ist das Verlegen neuer Stromkabel für die öffentliche Straßenbeleuchtung am Fußgängerüberweg des angrenzenden Kreisverkehrs, wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärt.