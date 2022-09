Wohnungsbau in Erkrath : Rat bestätigt den Bau auf der Hasenwiese

Die Baugruppe Dependance Erkrath setzt auf einen viergeschossigen Bau, der aus Fertig-Modulen zusammengesetzt wird. Foto: Wolfgang Teiwes

Erkrath Auch in der nächsten Diskussionsrunde wurden Alternativen zum Bauplatz für Seniorenwohnungen in Millrath verworfen. Zudem wurden ein Ratsbürgerentscheid und ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren per Abstimmung abgelehnt.