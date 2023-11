Geduld und Vorsicht sind gefragt Wo es auf den Straßen in und um Erkrath hakt

Wer in Fahrtrichtung Oberhausen unterwegs ist, muss sich ebenfalls auf Einschränkungen einstellen, denn die Überfahrt von der A3 auf die A46 nach Düsseldorf ist am 23. November von 10 bis 13 Uhr sowie am Tag darauf von 9 bis 12 Uhr nicht möglich. Und auch hier wird das lange Wochenende für eine dritte Sperrung genutzt, also vom 24. bis zum 27. November. Voraussichtliches Ende der Sperrung ist ebenfalls am frühen Montagmorgen.