Beteiligung in Erkrath Baupläne zur Hasenwiese liegen aus

Ein in der Stadt sehr umstrittenes Bauprojekt befindet sich in der nächsten Phase. Die Rede ist vom Wohnprojekt der Bürgergenossenschaft Dependance Erkrath. Auf der sogenannten „Hasenwiese“ neben der alten Realschule Schmiedestraße in Millrath soll ein Mehrfamilienhaus entstehen, das nach ökologischen Gesichtspunkten errichtet werden soll.