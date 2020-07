Bebauungspläne Campus liegen vor : Campus Sandheide – Bürger können Anregungen und Ideen äußern

Erkrath Ein Düsseldorfer Büro gewinnt das Rennen um die Entwurfsplanung. Ein modernes Schulzentrum für Grund- und Förderschule auf einem gemeinsamen Campus soll gebaut werden. Bürger können sich nun zu den skizzierten Plänen äußern.

Nach dem Ortstermin an der ausgebrannten Grundschule Sandheide waren die Planungen für den Neubau jetzt auch Thema im Schulausschuss. Die Vorentwurfspläne lagen den Ausschussmitgliedern vor und Daniela Winter, Fachbereichsleiterin Immobilienmanagement Neubauprojekte, fasste das bisherige Verfahren kurz zusammen. Die meisten zeigten sich sehr zufrieden, doch es gab auch Kritik.

„Seit Herbst läuft das EU-weite Wettbewerbsverfahren. Wir haben viele tolle Entwürfe und einen würdigen ersten Preisträger“, sagte Daniela Winter. Mit Ablauf der Einspruchsfrist am vergangenen Sonntag sollte der Sieger, das Büro HDR aus Düsseldorf, den Auftrag für die Entwurfsplanung erhalten. Die Vorgabe war, ein modernes Schulzentrum zu entwerfen, bei dem eine Grund- und eine Förderschule auf einem Campus zusammen liegen, aber ganz junge und ältere Schüler einander nicht in die Quere kommen.

Der planerische Vorentwurf sieht fünf quadratische, maximal dreistöckige Baukörper vor, die in Ost-West-Richtung wie an einer Schnur aufgereiht sind. Das mittlere Gebäude soll das Gemeinschaftshaus werden, in dem Funktionsräume für beide Schulen sowie Räume für die öffentliche Nutzung – Voraussetzung für Förderfähigkeit – untergebracht sind. Die Grundschule liegt westlich, die Förderschule östlich neben dem Gemeinschaftshaus, beide jeweils mit einem „Forum“ dazwischen. Die getrennten Schulhöfe liegen geschützt auf der Südseite.