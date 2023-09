Großbaustelle in Erkrath Baugrund für neues Gymnasium wird untersucht

In die vier großen Bauprojekte in Erkrath kommt immer mehr Bewegung. Die Feuer- und Rettungswache befindet sich mitten im Rohbau, der Campus Sandheide hat vor zwei Wochen den ersten Spatenstich erlebt, und auch in Erkrath-Nord und am Wimmersberg laufen die Vorbereitungen für den Baubeginn. Grund genug für die CDU, ihren Mitgliedern eine kompakte Besichtigungstour zu allen Baustellen anzubieten. Die neue Ortsverbandsvorsitzende Sarah Harden übernahm die Rolle der Gastgeberin, und Bürgermeister Christoph Schultz (auch CDU) spielte den Reiseführer.