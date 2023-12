Advent in Erkrath Weihnachtszeit auf der Bahnstraße

Auch wenn es in diesem Jahr kein Lichterdorf in Erkrath gibt, eins darf auf keinen Fall fehlen: die Weihnachtsbeleuchtung auf der Bahnstraße (Foto: Köhlen). Seit mehr als 20 Jahren sorgen Mitglieder des Handwerkerkreises Erkrath dafür, dass die Lichter installiert werden. Zu guten Tradition gehört, dass die Lichter vor dem ersten Advent eingeschaltet werden. Das wird natürlich zelebriert. Bürgermeister Christoph Schultz drückte gemeinsam mit Axel Nölling, dem Vorsitzenden des Handwerkerkreises, und Thorsten Döring, Regionalleiter der Kreissparkasse, den traditionellen roten Knopf. Außerdem sorgte der Chor der Evangelischen Kirchengemeinde, „Mixtour“, für die passende Musik. Der besinnlichen Adventszeit in der Stadt steht damit nun nichts mehr im Wege.